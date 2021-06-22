Utanıyoruz

Ömer KADİROĞLU

Ülkemizin hemen her yanında herkesi ürküten bir çevre felaketi yaşanıyor. Başkent Lefkoşa’da devlet hastanesinin yanı sıra iki okulun bulunduğu bölgede yüzlerce kişi sağlıksız koşullar altında yaşıyor. Ağaç boyuna ulaşmış kuru otlar, hurda arabalar ve inşaat atıkları hem çirkin bir görüntü yaratıyor, hem de haşerelere davetiye çıkarıyor.

Bölgede lağım sularının dere yatağına akıtılması nedeniyle özellikle yaz akşamları etrafı pis kokular sarıyor. Sağlıklı yaşam açısından son derece tehlike yaratan bu durumdan şikayetçi olan vatandaşlar “kime başvurduysak sonuç alamadık” diyor.

Okuldan, sokağa her yer battı

Ülkenin çevre kirliliği sorunu bitmiyor. Tüm bölgelerde gerek etrafa saçılmış çöpler gerekse bakımsız bırakılan yerler büyük sorun oluştururken, başkent Lefkoşa’da da utandıran manzaralar görülüyor.

Göçmenköy’de Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde hizmet veren ve küçük çocukların eğitim aldığı Yeniyüzyıl Anaokulu yıkılmaya yüz tutmuş duvarlar, bahçesinde insan boyuna ulaşmış kuru otlarıyla duyarsızlığı gözler önüne seriyor.



Şehrin göbeğinde utandıran manzara

Ortaköy’de de manzara değişmiyor. Alirıza Efendi Caddesi üzerindeki boş arazilere bırakılmış ve çürümeye yüz tutmuş araçlar ayrıca temizlenmeyen otlar kötü görüntülere neden oluyor. En ufak bir kıvılcımda yangın çıkmasına neden olacak kuru otların da bulunduğu bölgede, atıl araçların da olması tehlikeyi artırıyor. Ayrıca yerleşim yerine yakın olmasından dolayı civardaki evler de tehlike altında bulunuyor. Atatürk Kültür Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin bulunduğu yer de ilgisizlikten nasibini almış durumda. Lefkoşa’nın tam göbeğinde yine duyarsız kişilerin gelişigüzel çevreye bıraktığı çöpler görenlerin tepkisine neden oluyor. İnsan sağlığının korunabilmesi adına söz konusu yerlerin acilen temizlenmesi gerekiyor.



Yazık değil mi?

Lefkoşa’nın çevre kirliğinin yanı sıra en büyük sorunlarından biri olan lağım atıkları şehrin içerisindeki derelerden akıyor. Kuşlar, kaplumbağalar, diğer su canlıları lağım sularında yüzmek zorunda kalırken, çevreye saçılan mikroplar insan sağlığını da tehlikeye atıyor. Sivrisinek oluşmasına da neden olan lağım sularıyla ilgili yetkililerin önlem alması bekleniyor. Ayrıca lağım suları çocukların eğitim aldığı özel bir okulun içerisindeki dere yatağına da ulaşıyor. Aileler bu durumdan endişe duyarken, Eğitim Bakanlığı’nın harekete geçmesi bekleniyor.

Neden temizlenmiyor?

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin çevresi de yine çöp dağlarıyla sarılmış durumda. En temiz bölgelerden biri olması gereken hastane çevresi ne yazık ki atıklarla, çöplerle dolarken, vatandaşlar yıllardır değişmeyen kirliliğin neden çözülemediğini merak ediyor.