Ağır yaralı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda dün sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, Sipahi köyü sakinlerinden 55 yaşındaki Nurettin Aksoy ağır yaralandı. Feci kaza, dengesini kaybederek yere düşen Aksoy’un üzerinden İsmet Alkurt yönetimindeki TIR’ın geçmesi sonucu meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre; kaza dün 11.30 sıralarında meydana geldi. Nurettin Aksoy, yönetimindeki TIR’ı park ettikten sonra, aracından indiği esnada dengesini kaybederek yere düştü. Bu esnada 70 yaşındaki sürücü İsmail Alkurt, yönetimindeki TIR ile Aksoy’un üzerinden geçti. Kaza sonucu ağır yaralanan Nurettin Aksoy, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Aksoy’un durumunun kritik olduğu bildirildi.

Çarptığının farkına bile varmadı

Feci kazaya neden olan70 yaşındaki sürücü İsmet Alkurt, kaza sonrası yoluna devam etti ve liman çıkışında görevliler tarafından durduruldu.

Feci bir kazaya neden olduğu açıklanan Alkurt, “Farkında bile değilim, hiç bir şey duymadım fark etmedim” dedi. Polis tarafından gözaltına alınan Alkurt, bugün Gazimağusa’da mahkeme huzuruna çıkarılacak.

Nurettin Aksoy’un İskele’ye bağlı Sipahi köyünde, kazaya sebebiyet veren TIR şoförünün de komşu köy olan Gelincik’te ikamet ettiği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.