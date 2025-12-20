Yoğun bakımda

Esentepe–Tatlısu anayolunda salon araç ile kamyonun yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Hurdaya dönen salon araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 43 yaşındaki Katarzyna Marta Walewska Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Walewska’nın beyin kanaması ve iç kanama geçirdiği, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; kaza saat 13.00 sıralarında Esentepe–Tatlısu anayolunun 17 ile 18’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Azamat Yangıbayev’in kullanımındaki UE 822 plakalı beton mikseri pompası kamyon, Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı yönde ilerleyen ve yolun sağ tarafında bulunan Kayım Center isimli iş yerine dönüş yapmak amacıyla bekleyen araca çarpmamak için sağ şeride geçti. Bu esnada kamyon, karşı istikametten Esentepe yönüne doğru seyreden ve Katarzyna Marta Walewska’nın kullanımındaki ZH 420 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle salon araçta bulunan sürücü Katarzyna Marta Walewska ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Walewska’nın yapılan muayenesinde beyin kanaması ve iç kanama geçirdiği tespit edildi. Yaralının yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında UE 822 plakalı kamyon sürücüsü Azamat Yangıbayev’in tutuklandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



