Bağlantıları araştırılıyor

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametgahlarında yapılan aramada 225 gram hintkeneviri ile bir adet hassas terazi ele geçirilen Sudan vatandaşı M.A.S.M.(E-28) ve M.A.M.A’nın (E-20) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların bir şahıstan temin ettikleri uyuşturucu maddenin satışına başladıktan bir gün sonra tespit edilerek tutuklandıkları belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 17 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir sokakta uyuşturucu alışverişi yapılacağı yönünde bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün söz konusu sokakta yapılan kontrolde zanlı M.A.S.M’nin tespit edildiğini, üzerinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Polis, aynı sokakta bulunan ve zanlı M.A.S.M’nin, zanlı M.A.M.A ile birlikte kaldığı ikametgahta arama yapıldığını kaydetti. Polis, yapılan aramada, zanlı M.A.S.M’nin yatak odasında uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi, metal tepsi ve yaklaşık bir gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru; M.A.M.A’nın odasında ise yaklaşık 4 gram hintkeneviri ile içerisinde uyuşturucu bulunan ucu yanık bir sigaranın tespit edildiği belirtildi. Polis, evin salonunda bulunan dolapta 9 ayrı paket halinde toplam yaklaşık 220 gram hintkeneviri bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 16 Aralık’ta Lefkoşa’da bir şahıstan temin ettiklerini, 2 gramını 2 bin 400 liraya sattıklarını, bir kısmını da kullandıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler bulunduğunu ve ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirten polis, 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

