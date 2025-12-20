Suna ERDEN

Narkotik ekipleri, düzenledikleri Kurt Kapanı Operasyonu’yla 5 kilo uyuşturucuyu piyasaya dağıtılma-dan ele geçirdi.

Lefkoşa’da düzenlenen iki ayrı operasyonda ele geçirilen 5 kilo uyuşturucunun 4 kilosunun Güney Kıbrıs’tan ithal edildiği, bir kilosunun Ortaköy’deki bir evde ele geçirildiği açıklandı.

Operasyonda tutuklanan B.S.(E-26), Y.A.(E-26) ve B.S.G.(K-41) dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

İlk etapta Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 4 kilo uyuşturucu ithal eden zanlı B.S.G. duruşmaya çıkarıldı.

Polis pusuya yattı

Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 20.30’da zanlı B.S.G.’nin Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını ve aynı gün Metehan Sınır Kapısı civarında pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, zanlının saat 20.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığını, Şehit Teğmen Sokak’ta durdurularak aracında arama yapıldığını açıkladı.

Polis, KTV 914 plakalı araçta yapılan aramada yaklaşık 4 kilogramağırlığında hintkeneviri türü uyuştu-rucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tu-tuklanarak soruşturma başlatıldığını; ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Ekipler eve baskın yaptı

Lefkoşa’da bir evde yapılan aramada bir kilo uyuşturucuyla yakalanan B.S. ve Y.A da duruşmaya çıka-rıldı. Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 13.50’de Ortaköy’de, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekipler tarafından B.S.’nin evinde arama yapılmaya gidildiğini belirtti. Polis, evin kapısının açık olduğunu ve madde koku-su geldiğini, içeri girdiklerinde B.S. ile Y.A.’nın mutfakta tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan aramada mutfakta bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve boş naylon poşetler ele geçirdiklerini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını, 27 gramını sattıklarını söylediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlı B.S.’nin 2025 yılı Ekim ayı içerisinde 120 gram uyuşturucu alıp, 27 gramını sattığını söyledi. Polis, zanlı B.S.’nin İskele’de uyuşturucu meselesinde emareler üzerinde parmak izinin de tespit edildiğini, her iki zanlının itiraf içe-rikli ifade verdiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis; emarelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.

