Limandan döndü

Suna ERDEN

Gönyeli’de çalıştığı iş yerinden elektronik sigara tütünü çalmakla suçlanan 31 yaşındaki M.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Başka bir işyerine götürmek üzere kendisine teslim edilen toplam 230 karton elektronik sigara tütününü çaldığı belirtilen zanlı hakkında 7 gün ek süre alındı. Sigaralardan 130 kutunun bulunduğu, 100 kutunun ise arandığı açıklandı. Zanlının sigaraları aracının gizli bölmesine sakladığı, amacının Türkiye’ye götürmek olduğu ancak yakalanmaktan korktuğu için son anda vazgeçtiği açıklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir off licence markette çalışan M.K.’nin 7 Aralık 2025 tarihinde başka bir işyerine götürmek üzere kendisine teslim edilen toplam 230 karton elektronik sigarayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının sigaraları teslim etmemesi üzerine yapılan şikayet üzerine Girne’de tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis, Terea marka 230 adet sigaranın toplam değerinin 230 bin TL olduğunu beyan etti. Polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada 130 adet sigaranın bulunduğunu kaydetti. Kalan 100 adet sigaranın bulunamadığını ve bu emarelerin arandığını belirten polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis; bu süre içerisinde zanlıya ait iki ayrı adreste arama yapıldığını ancak kayıp 100 kutu sigaranın bulunamadığını belirtti.

Gizli bölmelere sakladı

Polis, 11 gün içerisinde zanlının kullanımında bulunan aracın güzergahlarının ve bu güzergahlar üzerinde bulunan birçok işletmeden kamera görüntüsünün tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan kamera incelemesi sonucunda zanlının kullanmakta olduğu aracı ile Gine Turizm Limanı’na gittiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının suç ortakları olan kişilerle birlikte sigaraları PP 156 plakalı araçta bulunan 3 adet gizli bölmeye zulalayıp, Türkiye'ye satmak üzere gideceğini fakat, Türkiye’de yakalanmaktan korkup muhaceret işlemini yaptırmadan, Girne Turizm Limanı’ndan kaçtığını söylediğini açıkladı. Polis, yeni bir suç meydana geldiğini ve yeni bir soruşturma daha başlatıldığını kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak birçok tanıktan ifade temin edildiğini ve birçok kamera görüntüsü incelendiğini kaydetti. Polis memuru; zanlının serbest kalması halinde özellikle yeni tespit tanık ve sanık olabilecek şahıslara etki edebileceğini belirterek, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

