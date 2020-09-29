Suna ERDEN

Türkiye’nin İstanbul ilinden Kuzey Kıbrıs’a gelen ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Suriyeli Shadi Alkhalaf polise her şeyi anlattı. Beraberindeki 3 arkadaşı ile yola çıktıklarını, kişi başı 2 bin 500 dolar verdiklerini itiraf eden zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma amaçlı 7 gün tutuklu kalması talep edilen zanlı, “Ne olur bırakın gideyim. Çocuklarım Türkiye’de, onların yanına gideyim” diyerek mahkemeden af diledi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 25 Eylül 2020 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Girne’de şüpheli bir şekilde görülen zanlının üst aramasının yapıldığını söyledi.



Polis, yapılan aramada zanlının üzerinden kimlik çıkmadığını ve ülkeye yasa dışı yollardan girdiğinin tespit edildiğini açıkladı.Polis memuru, zanlının ifadesinde kişi başı 2 bin 500 dolar vererek 3 arkadaşıyla ismini bilmediği bir şahıs tarafından Türkiye’den KKTC’ye getirildiğini itiraf ettiğini açıkladı.Zanlı ile beraber ülkeye gelen 3 mülteci ile onların ülkeye yasa dışı getiren şahsın arandığını kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen zanlı ailesinin İstanbul’da olduğunu ifade ederek, “Ne olur bırakın gideyim” dedi.