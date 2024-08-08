Hükümet kararlı

Hükümet çalışmaları ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayı hakkında TV 2020’ye önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, bundan böyle çalışmak için adaya gelenlerin vatandaş olamayacaklarını söyledi.

360 Derece programında Cemre Akar’ın sorularını yanıtlayan Üstel “Bundan sonra ülkeye çalışmaya gelenler 4 yıl çalışacak ve 3 ay dışarıya çıkacak. Daha sonra işveren isterse bu kişileri yeniden talep edebilecek” dedi.

Üstel şunları söyledi:

“Yasamıza göre 5 yıl ülkede kesintisiz çalışan ve çalışma izni çıkaranlar vatandaşlığa başvuru yapabiliyor.

Bu ülkeye gelen çalışmaya gelenlerin vatandaş olmasını sınırlayacağız. Bu nedenle tüzük değişikliği yapacağız. İş gücü olarak gelenler 4 yıl kalacak, 3 ay gidecek ve işveren isterse yine gelecek. Böylelikle 5 yıl kesintisiz çalışma izni olmayacak.

Çok değişik ülkelerden çalışmaya gelenler vatandaşlık hakkı kazandı, bu nedenle bir nokta koyuyoruz.”

Projeler hayata geçirildi

Göreve geldikten sonra, eskiden kalma birçok yarım projeyi tamamladıklarını belirten Üstel, hiç kimsenin cesaret edemediği yerel yönetimler reformunu geçirdiklerini söyledi.

Üstel, daha önce yılda 8 maaşı dahi ödeyemeyen belediyelerin şimdi sıkıntı yaşamadan ödemelerini yapabildiğini ifade etti.

Kırsal kesim arsaları ve gençlerin ev sahibi olması konusunda da açıklamalarda bulunan Üstel, ülke gençlerinin ev sahibi olması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Üstel, daha önce arsa verilen bölgelere altyapının götürüldüğünü ve bunun önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Enerjide köklü çözüme doğru ilerlendiğini söyleyen Üstel, önümüzdeki dönemde enterkonnekte konusunda fizibilite raporunun da hazır hale geleceğini söyledi.

Üstel, Elektrik Kurumu için gerekli yatırımları yaptıklarını söyledi ve 2 santral için ihaleye çıkılacağını belirtti.

Adım adım e-devlete geçildiğini kaydeden Üstel, 2 sene dolmadan sistemin tamamen hayata geçeceğini söyledi.

Üye sayısı 21 bini aştı

UBP kurultayına değinen Üstel, örgütlerde seçimlerin büyük bir heyecanla gerçekleştiğini, 21 bini aşkın üyenin 21 Eylül’deki kurultayda genel başkanlık seçimi için oy kullanacağını belirtti

Üstel, UBP’nin ilk defa çok adaylı kurultay yapmadığını, parti içi demokrasinin bir gereğinin yaşandığını ve herkesin partiye sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Kurultay öncesi son Türkiye ziyaretiyle ilgili de konuşan Üstel, “Bir mesaj yok. Ben Türkiye’de en üst düzeyde görüşmeler yapıyorum. Gündemimizde protokol vardı. 15 Ağustos’ta yürürlüğe girecek ve öncelikli projeleri ele aldık” dedi.