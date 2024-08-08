Bölge halklı coştu

Beyarmudu Belediyesi 10.Patates Kültür ve Sanat Festivali Final gecesinde Grup Frekans ve Murat Kekilli sahne aldı.

Grup Frekans ve Murat Kekilli halka unutulmaz dakikalar yaşattı.

Etkinlik öncesinde festivale destek veren sponsorlara, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve meclis üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Plaket töreninin ardından sahneye çıkan Grup Frekans, coşkulu performansıyla izleyicileri büyüledi. Festivalin kapanış gecesi, hem yerel müziğin ritmiyle hem de Kekilli'nin hit şarkılarıyla dolu dolu bir gece geçti ve katılımcılara keyifli bir gece yaşattı.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek konserler öncesi yaptığı konuşmada “Biz ilk günde söyledik biz fark yaratacağız demiştik 5 yıl aradan sonra yaptığımız bu etkinlik ile bu farkındalığı yarattık, bizleri izlemeye devam edin” dedi.

