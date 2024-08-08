12 bin Euro ödedi

Türkiye’den farklı tarihlerde tekneyle gelip, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 6 çocuklu Suriyeli kadın polise sığınırken, yolunu kaybeden 17 yaşındaki genç devriye gezen ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, 17 yaşındaki H.E.’nin 11, Shawk Ab Abrash isimli kadının ise 15 kişiyle birlikte KKTC’ye geldiklerini söyledikleri aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Suriyeli kadının 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 00.20 raddelerinde yaşları 7 ile 14 arasında değişen 6 çocuğuyla birlikte Lefkoşa Adli Şube'ye gelip, yardım istediğini söyledi.

Polis, Shawk Ab Abrash’ın eşinin Güney Kıbrıs’ta olduğunu, onun yanına gitmek için Türkiye’den tekneyle ve 15 kişiyle birlikte KKTC’ye geldiklerini, toplam 12 bin euro para verdiklerini anlattığını açıkladı.

Polis, zanlının bilmedikleri bir yerden ülkeye giriş yaptıklarını, 20 dakika sonra bir aracın kendilerini aldığını, ağaçlı bir bölgeye bırakıldıklarını söylediğini kaydetti.

Polis, genç kadının kendilerini ağaçlık alana bırakanların orasının Rum kesimi olduğunu söylediğini, ancak Türk tarafı olduğunu anlayınca yoldan geçen birine söyleyip, yardım istediğini anlattığın açıkladı.

Devriye gezen ekipler fark etti

Polis, 17 yaşındaki E.H.’nin de 5 Ağustos 2024 tarihinde Haspolat’ta devriye gezen ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, ekiplerin zanlının hareketlerinden şüphelenerek, kimlik kontrolü yaptığını, ülkeye yasal girişinin olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturma sonucu zanlının 5 Ağustos tarihinde henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ye yasa dışı giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, sorgulanan zanlının ifadesinde 3 bin 400 euro ödeyerek, toplam 11 kişiyle beraber tekneyle geldiğini, kamyonet tarzı bir araca bindirildiklerini, bir saat sonra indirildiklerini, Yunanistan’a geçmek için güneye gitmelerinin söylendiğini ancak kaybolduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede yasal statüsünün olmadığını belirterek, davalarını tutuklu beklemelerini talep etti.

Mahkeme, E.H.’nin 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde beklemesine, Shawk Ab Abrash’ın ise çocuklarıyla birlikte 15 gün öğrenci yurdunda kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024, 10:00