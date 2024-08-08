Tümüne sahip çıkılmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’i kabul ederek görüştü. Kabulde Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sosyal devlet anlayışıyla engelli bireylere sahip çıkmak ve sıkıntıları aşmak için iş birliği içerisinde elinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. 6 binden fazla engelli bireyin varlığına işaret eden Tatar, çağdaş değerler ve duyarlılık çerçevesinde çalışmalara verilen destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Engelli bireylere sahip çıkılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalarından dolayı Günay Kibrit’i ve emek veren herkesi tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Kibrit: Engelli bireyler görünür kılındı

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurumsal yapıda, engellilere öncelik tanındığını kaydederek, kendilerine söz hakkı verilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanlığında kurulan Engelliler Komitesinin gösterilen duyarlılığa somut bir örnek olduğunu belirten Kibrit, bundan dolayı teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Sibel Tatar himayesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Engelli Hakları Çalıştayı’na da değinerek, engelli bireylerin görünür kılındığı ve haklarının göz ardı edilmediği bir çalışmanın olmasının gurur verici olduğunun altını çizen Kibrit, Sibel Tatar’a da verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



Tatar, Karahasanoğlu’nu kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu ve Kamu Hizmeti Komisyonu üyeliğine atanan Şifa Karahasanoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KHK’nin en önemli kurumlardan biri olduğunu belirtti. Tatar, yasal mevzuata bağlı olarak yapılan icraatların, kurumun bağımsızlığı, devletin işleyişi ve bekası için önemli olduğunu kaydetti.

KHK tarafından tarafsız ve adil bir şekilde yürütülen çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda görevlerini yerine getirenlere teşekkür etti. Tatar, KHK üyeliğine yeni atanan Şifa Karahasanoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.

