‘Bırakma Beni’ şarkısıyla büyük beğeni toplayan Ayşegül Zaim ‘aşk hikayesini’ anlattı

Genç Vizyon: Cemre Akar

Kıbrıs’ın tanınmış ve sevilen sanatçılarından Ayşegül Zaim “Bırakma beni” adlı yeni şarkısıyla hayranlarından tam not aldı. Zaim, bu şarkıyla ilgili aşk hikayesini ve sanatla ilgisini Genç Vizyon’a anlattı.

Soru: Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Yanıt: Kendini bildi bileli bağıra çağıra şarkı söyleyen ve şarkı üreten biri olarak nitelendirebilirim kendimi… Çok erken yaşlarda anne olup, çocuklarıyla birlikte işletme okurken istediğinin aslında bu olmadığını anladığında aşk ile üstüne bir de radyo tv sinema okuyan hırslı ve bilgiye aç bir kadın…

Müzik aşığı bir ailenin ilk çocuğuyum.. Birbirini çok seven, sayan her daim birbirine tutunmuş sevgi dolu bir aile ve hemen hemen hepsi şarkı söylüyor ve coşuyor… Doğu Akdeniz üniversitesi müzik kulübünden, Nazım Hikmet, Ahmet Arif şiirlerini besteleyerek sonra da sözü müziği kendime ait ilk şarkım “türkü gözlüm” le başlayan profesyonel yolculuk… Sonrası arka arkaya yapmış olduğum kendime ait kayıtlı 100 küsur şarkı... Ömrüm ve sesim yettiğince dinleyicilerimle paylaşacağım can acıtan, coşturan şarkılar.. yüzlerce sahne ve konserler…

Soru: "Bırakma Beni" isimli şarkı sözlerinin perde gerisi nedir?

Yanıt: Eşimle evlenmezden önce çok hareketli bir ilişkimiz vardı.. Çok büyük aşk insanı agresifleştiriyor… Böyle bir zamanda tartışmışız, şimdi gülüyoruz tabi... Arkasından çıkan çok gerçek çok öz bir şarkı… Evlenince sakinleştik, birbirimize olan sakin dingin aşk huzur veriyor.. güven insana bir dağa yaslanıyormuş duygusu uyandırıyor…

Soru: Dünden bugüne kaç kayıt yaptınız?

Yanıt: Bunun gibi kayıtlı 100 şarkım var, karar vermekte çok zorlanıyoruz… Simge Sağın, Merve Özbey, Tuğba Yurt, Mustafa Ceceli, Mustafa Sandal gibi dev isimlerle çalışan başarılı aranjör Celil Yavuz’la çalıştık…

Korona sürecine denk geldi, gidiş gelişlerimiz de çok zor oldu… Şarkı bittiğinde 2 yıl daha beklemek zorunda kaldım… Mükemmeli yakalamaya çalıştıkça her daim erteliyoruz. Klip MC Kadirhan stüdyolarında Sinem Kadirhan direktörlüğünde, başarılı yönetmen İlker Özlü yönetmenliğinde İstanbul’da çekildi... İlk defa bir yapımcı ile çalışmadım… Sadece kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşmama rağmen çok ciddi bir dinleyici kitlesine ulaştı...

Acıdan kıvranan bir kadın

Soru: "Bırakma Beni" şarkısının klibine değinelim. Bunu neye göre planladınız?.

Yanıt: Klipte yalnız ve acı çeken bir kadını göstermeye çalıştık.. Sevdiğinden ayrılmış, acıdan kıvranan.. klipte ben şarkı söylüyorum, arkada iki tane genç tiyatro oyuncusu da acımı yansıyor.. Klip çekmek ciddi anlamda efor sarf etmeniz gereken ve izleyiciye istediğiniz duyguları geçirmeye çalıştığınız bir alan.. kliple şarkı bütünleşti mi değmeyin keyfimize… Umarım dinleyiciler beğenmiştir..

Soru: Müzik tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Hangi müzikal etkiler sizi şekillendirdi?

Yanıt: Müzik tarzım şudur demem mümkün değil.. İçimdeki beni dışarı yansıtmak tüm çabam.. sahnelerde piyasa dediğimiz, dinleyicilerin o an dinlemek istediği popüler şarkıları söylüyoruz ama yaptığımız şarkılarda biraz radyoların istediği biraz dinleyicilerin istediği biraz da kendi yüreğimizi harmanlayarak ortaya çıkardığımız müzik.. Poptan, arabeskten, türküden etkilenen melodiler, yürekten dökülen sözlerle bütünleşmiş hali.

Soru: Gelecek planlarınızda neler var?

Yanıt: Kul kurar rabbim gülermiş, su akar yolunu bulurmuş.. Ben çok akışta biriyim… Çok geniş zamanlı planlar yapmam… Kısa vadeli günlük işleri rutinleri kolaylaştıran planlar dışında uzun vadeli planlar beni korkutuyor.. Çok çalışkan biriyim, ayrıca BRT’de yapımcı ve kendi programlarımın sunucusuyum… Oradan ve ailemden arta kalan zamanlarımda yeni şarkıları stüdyo da okumaya ve dinleyicimle paylaşmaya devam edeceğim…

Soru: Genç müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Yanıt: Günlük rutin plan ve program çok önemli ve disiplin çok çok önemli… Çok çalışmak ve sürekli yeni şarkılar üretmek.. cesur olmak lazım ve de girişken.. şarkılarını herkese zorla da olsun dinletsinler, motivasyonlarını bozmasınlar… Şunu unutmasınlar; eninde sonunda olur… Yeter ki seçmiş olduğunuz dal ya da iş her ne olursa olsun bunun için emek çaba harcarlarsa sonunda başarılı olurlar.