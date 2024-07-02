Kaburgaları kırıldı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, 70 yaşındaki Ahmet Bardak yönetimindeki araca çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Bardak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bardak’ın kaburgalarının kırıldığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde saat 10.50 sıralarında Babajan Atajanov (E-30), yönetimindeki PY 693 plakalı kamyon araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, Fuar Kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Ahmet Bardak (E-70) yönetimindeki PG 860 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan PG 860 plakalı araç sürücüsü Ahmet Bardak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kaburga kemiği kırığı teşhisi ile cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

PY 693 plakalı kamyon araç sürücüsü Babajan Atajanov tutuklandı. Soruşturma sürüyor.