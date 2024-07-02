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Rum Lider Korku verdi

Hristodulidis, kuzeydeki Rum mülklerini ‘gasp edenlerin’ cezalandırılacağını açıkladı

Rum Lider Korku verdi
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, KKTC’deki Rum mallarını “gasp edenlerin” cezalandırılması için her şeyi yapacağını söyledi.

   Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre; sorumluların cezalandırılması için mümkün olan her şeyi yapacaklarını belirten Hristodulidis, Rum hükümetinin konuyu siyasi hale getirmediğini ve bunun bir insan hakları meselesi olduğunu savundu.

  Malları “gasp edenlerle” ilgili kovuşturma girişiminin daha önce yapılması gereken bir şey olup olmadığı konusundaki bir soruya karşılık ise Hristodulidis, muhtemelen bazı şeylerin daha önce yapılması gerektiğini ancak geçmişe atıfta bulunmak istemediğini dile getirdi.

Kendisinin bugün olup bitenlerden bahsettiğini dile getiren Hristodulidis, hiç kimsenin ama hiç kimsenin bireysel mülkiyet hakkına karşı çıkamayacağı iddiasında bulundu.

   Bazı kişiler tarafından yasadışı faaliyetlerde bulunulduğunu ve Rum Yönetimi’nin sorumluların cezalandırılması için mümkün olan her şeyi yapacağını yineleyen Hristodulidis, hükümetin, söylenen yalanlara rağmen son zamanlarda artan bu gibi durumlarla başa çıkılması için gerçekleştirdiği faaliyetlerin yasallık çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Bunun göreve başladıkları ilk günden itibaren bilinçli bir seçim olduğunu da söyleyen Hristodulidis, Kıbrıslı Türk avukatın tutuklanması meselesini örnek göstererek, Rum hükümetinin adaletin işine karışmadığını da ileri sürdü.

   Konuyu hiçbir koşulda siyasi hale getirmediklerini ve bunun insan hakları, hukuk ve adalet meselesi olduğunu öne süren Hristodulidis, adaletin işini yapmasına izin vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

   Haberinde “Kıbrıs Cumhuriyeti Gaspçıları Avlayacak” başlığını kullanan gazete, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamalarla gazetenin konuyla ilgili haberini teyit ettiği yorumunda da bulundu.

   Hristodulidis’in açıklamaları Alithia’da “Kıbrıs Rum Mallarının Gasp Edilmesinden Sorumlu Olanlar Cezalandırılasın”, Politis’te “Kıbrıs Cumhuriyeti Gaspçıların Cezalandırılması İçin Her Şeyi Yapacak”, Haravgi’de ise “Yalanlara Rağmen Kıbrıs Rum Mallarının Gasp Edilmesi Arttı” başlıklarıyla yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024, 09:47
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 18 dakika Önce

Dünya halleri! İnsanlar bulundukları ülkelerin yasalarına göre yaşar. Uluslararası hukuk uluslararası ilişkileri etkiler. Yerel hukuklar da işine geldiğince Uluslararası hukuga adapte edilir. Sen şimdi mal mülk alışverişini yasallaştıran onaylayan KKTC liderliğini dava edeceğine, tutmuşun yasalardan faydalananlarla uğraşıyorsun. Bu nasıl hukuk anlayışıdir?
Senin felsefe ile liderler ve siyasiler suçlu olmaz da onların yaptığı yasakara uyan suçlu olur.

Hasan Erduran
Hasan Erduran - 12 dakika Önce

Öldürdüğünü insanların aileleri kalır o mülkler de.... Canlarını ödeyin mülkü geri alın.... Katiller organizasyonu bir idare var Güneyde!

KKTC
KKTC - 1 saniye Önce

Bu vurdum duymazlar Butun kibrisi kaybettiginde akil koyacaklar.

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