Aytekin Yücel yoğun bakımda

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, önceki gün 17 yaşındaki Aytekin Yücel’e çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Fatih Aybar, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından soruşturma maksatlı tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mustafa İskender, zanlının, 30 Haziran’da saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde Çanakkale Göleti yakınlarında, yönetimindeki ST 146 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Aytekin Yücel’e çarptığını anımsattı. Kaza sonucu ağır yaralanan Aytekin Yücel’in, beyin kanaması teşhisiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını açıklayan polis, hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi ve soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.