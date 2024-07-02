Herkes perişan

Ömer KADİROĞLU

Geçtiğimiz Pazar günü yolcuları dayaktan geçiren Filo Denizcilik personeli hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmazken, dün Taşucu-Girne ve Girne-Taşucu seferlerinde yine saatlerce rötar yaşanması yolculardan sert tepki gördü. Şikayetlerini anlatacak bir makam bulamamaktan yakınan yolcular “resmen işkence çekiyor, perişan oluyoruz” dedi.

Hafta sonu yaşanan olay sonrasında Filo personelinin polis tarafından sorgulanmadığını ve herhangi bir tutuklama yapılmadığını öğrenen yolcular, KKTC yetkililerinin bu konuyu bu kadar hafiften almasına anlam veremediklerini söyledi. Yolcular, Girne Turizm Limanı’nın adeta bir işkence limanı olmasından yakındı.

Ne dediler?..

Müslüm Bayram

“Girne Turizm Limanında saatlerdir bekliyoruz. Bir gün önce bileti aldığımız zaman bize geminin saat 14.00’te kalkacağını, 12.00’de limanda olmamız gerektiğini söylediler.

Biz de saat 11.00’de limana geldik. Daha sonra “ saat 16.00’da gemi kalkacak ve 23.00’te Türkiye’de olacak” dediler. Ulaştırma Bakanı veya Başbakan bu işe bir çözüm bulmalıdır. İki şirkete gemi taşımacılığı vermişler vatandaşı perişan ediyorlar.”

Ünal Cimi

“Biz buraya gezme amacıyla 4 günlüğüne geldik ancak resmen işkence çekiyoruz. Geminin kalkacağı saat ileri alınıyor ancak biz limana gelince öğrendik ve mecburen bekliyoruz. Eğer firma bileti kestiyse en fazla yarım veya bir saat insanları bekletebilir. Bu gecikme insanlara büyük bir işkencedir. Edep, saygı ve hürmet kalmamış.”

Nevzat Taştan

“Geminin bugün saat 14.00’te kalkacağı söylendi ancak limana geldikten sonra 16.00’da kalkacağını öğrendik. Kocaeli’ne gideceğim ve yolum çok uzun. İnsanlar programlarını ve planlarını ona göre yapıyor ancak böylesi bir gecikme ile tüm planlar boşa çıkıyor. En azından bir mesajla geminin gecikeceğini söyleselerdi de biz de ona göre program yapsaydık. İskele’den Girne’ye geldim ve mecburen şimdi burada bekleyeceğiz.”

Murat Atasever

“Bu durumu bize daha önce bildirselerdi kendimizi ona göre ayarlardık. Ben otelden çıkıp geldim. Gemi 14.00’te limandan çıkacak dedikleri için 11.00’de buraya geldim. Şimdi geri dönemeyeceğim için 5 saat burada beklemek zorundayım. Böyle işletme olmaz, böyle hizmet olmaz.”

Melike Topak

“Ben genç birisiyim bekleyebilirim ancak yaşlı insanları ve hasta insanları burada saatlerce bekletmeleri doğru değildir. Benim annem babam yaşlı insanlar ve Türkiye’den gelmeye çalışıyorlar. Gece saat 24.00’te kalkması gereken bir geminin sabah 05.00’te kalkması hiç doğru değil. Bunu herhangi bir şikayet edebileceğimiz yer yok. Şahsen ben yolculuk için bir kez daha Filo firmasını tercih etmeyeceğim. Bir gecikme olacaksa bunu önceden bildirsinler en azından insanlar da kendini ona göre ayarlar. “

Meryem Göksal

“Halkı insan yerine koymuyorlar. Ben hazırlığımı ona göre yapıp, Karpaz’dan Girne’ye geldim. Sabah 08.00’de buradaydık ancak 14.00’te kalkacak geminin 16.00’ya alındığını öğrendik. Polis bize 17.00’yi de bulabileceğini söyledi. Yetkililer bunlarla ilgilenmiyor. Yetkilileri zaten seçimden seçime bir gece görüyoruz o gördüğümüzde de oy uğruna kul kurban oluyorlar sonra bir daha görmüyoruz. Bu sorunları çözsünler ve halkın sıkıntılarına çare üretsinler.”