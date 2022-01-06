Balistik inceleme sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da, yılbaşı gecesi av tüfeğiyle havaya ve bir şahsa ait eve ateş açtıkları gerekçesiyle tutuklanan Halit Besimoğlu, Sabri Çifçioğlu, Dündar Minalay, Şefik Güleri, Mehmet Teoman, Besim Besimoğlu, 17 yaşındaki M.G. (E), İrfan Özbaysal ve 16 yaşındaki Y.D. (E) dün tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Alkolün etkisiyle köy içerisinde 50’den fazla ateş ettikleri, ardından kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişinin evine 2 el ateş açtıkları iddia edilen zanlılar hakkında ek süre talep edildi.

Kapalı celsede gerçekleştirilen tutukluluk müracaatı sonucunda, zanlıların 5’er gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verildi. Polisin emare toplandığı fişeklerle ilgili balistik inceleme başlattığı ancak gerekli raporun henüz çıkmadığı belirtildi.

Soruşturma bitmedi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlıların 31 Aralık 2021 tarihini 1 Ocak 2022’ye bağlayan gecede saat 01.00 sıralarında Tuzla’da defalarca havaya ateş ettiklerini söyledi.

Polis, Tuzla Spor Kulübüne ait yapım aşamasındaki sahanın orada da defalarca havaya ateş eden zanlılardan Halit Besimoğlu’nun kız meselesi yüzünden husumetlisi olduğu bir şahsın evine de 2 el ateş ederek, evin camlarının, duvarlarının ve ev içerisindeki televizyonun kasti hasara uğrattığını açıkladı. Polis memuru, tüfeklerin Sabri Çifçioğlu ile Dündar Minalay’a ait olduğunu belirtti.

Polis, bölgede yapılan aramalarda 50’den fazla patlamış fişek ele geçirildiğini ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, av tüfekleri ile fişeklerin balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların 5 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.