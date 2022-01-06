Dört hafta süreyle tutuklu kaldılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, üniversite kampüsü içerisinde bulunan bir öğrenci yurdunda yurt odaları için ödeme yapan öğrencilerden tahsil edilen paraları çalmakla suçlanan Rabia Meryem Aykut ile Furkan Mert İnce, 4 hafta süren soruşturmanın ardından dün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlıların toplam 205 bin bin 510 TL ile 25 bin 200 dolar çaldıkları açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlıların, 2021 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde, çalışanı oldukları “İndorm” isimli öğrenci yurdunda, öğrencilere kiraladıkları odalar karşılığı tahsil ettikleri 205 bin bin 510 TL ile 25 bin 200 doları, şirket hesabına yatırmayarak sirkat ettiklerini açıkladı.

Olayın 6 Aralık 2021 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve zanlıların 7 Aralık’ta tespit edildiğini belirten polis, ilk etapta Rabia Meryem Aykut’un çalınan paraların 146 bin TL’sini, Furkan Mert İnce’nin ise 49 bin TL’sini sirkat ettiğini netleştirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 30’ar bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber 3’er kefilin, lehlerinde, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.