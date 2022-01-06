Talihsiz olay

Gönyeli’nin sevilen isimlerinden 56 yaşındaki Hasan Cambazoğlu dün Girne’de balık avlamak için denize girdi ancak cansız bedeni bulundu. Polisten verilen bilgiye göre; Çatalköy’de, Eski Zeyko Yağ fabrikası mevkiinde, zıpkınla balık avlamak için denize giren Cambazoğlu’ndan haber alınamaması üzerine denizde ve karada Sahil Güvenlik, Polis ve Sivil savunma ekipleri tarafından geniş çaplı aramalar yapıldı. Aramalar sonucu dün akşam saat 21.00 sıralarında Hasan Cambazoğlu’nun cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kayalıklar arasında bulundu.