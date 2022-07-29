Biri ağır hasta

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye sahte Türk Lirası sokan ve bir kısmını piyasaya süren Oğulcan Bulut ile kardeşi Yusuf Bulut hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Oğulcan Bulut’un 4. evre kanser hastası olduğu, sağlık haklarına kavuşabilmesi için ceza takdir ederken bu hususun göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Olgular aktarıldı

Sanıklar hakkındaki ceza kararında öncelikle olgular aktarıldı.

Oğulcan Bulut’un 5 Ocak 2021 tarihinde, saat 11.00 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet gösteren, Malin 2 Markete giderek, 86, 92 TL tutarında alışveriş yaptığı, karşılığında sahte 100 lira verdiği anımsatıldı. Oğulcan Bulut’un aynı gün yine Malin 2 Markete giderek sahte 100 lira tedavüle sürmeye çalıştığı, bu esnada görevliler tarafından yakalandığı belirtildi.

Bulut’un gözaltına alındığı, daha sonra evinde yapılan aramada sahte para tespit edildiği hatırlatıldı.

Sanıkla aynı evde yaşayan Yusuf Bulut’un da gözaltına alındığı, her iki sanığın ülke genelinde birçok yerde sahte para tedavüle sürdüklerinin tespit edildiği ifade edildi.

Oğulcan Bulut’un sahte paraların bir kısmını 10 Haziran 2020 tarihinde Girne Limanı’ndan ülkeye soktuğunu itiraf ettiği açıklandı. Yusuf Bulut’un da ifadesinde sahte paraları 29 Haziran 2020 tarihinde Girne Limanı’ndan getirdiği beyanında bulunduğu ifade edildi.

Oğulcan Bulut ile kardeşi Yusuf Bulut’un tasarrufunda 100’er liralık banknotlardan oluşan 4 bin 800 TL sahte para ele geçirildiği belirtildi.

Mahkeme bir şans verdi

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, sanıkların işlediği suçun uzun süreli hapis cezası öngören ve kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirtti. Aksun, sanık Oğulcan Bulut’un 4. evre kanser hastası olduğunu ve kısıtlı tedavi imkânı olduğuna vurgu yapıp, sağlık haklarına kavuşabilmesi için ceza takdir ederken bu hususu göz önünde bulundurduklarını dile getirdi. Aksun, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 4’er ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.