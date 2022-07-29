Bunlarla baş edilemez

Suna ERDEN

Lefkoşa’da karakol hücresinde tutuklu bulunan arkadaşlarına içerisinde yatıştırıcı özelliği olan hap koydukları dürümleri götüren Aalaa Hamid ve Ossman Almhimed Alwarde kısa sürede yakalandı. Hücre görevlileri tarafından dürümün içerisinde hap olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların haplı dürümleri uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan Ammar Alhamed Alhussain ve Zaid Mohammed Jasim Al Querbachi'ye götürdükleri belirtildi.

Hapları kebabın içerisine koydular

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Aalaa Hamid ve Ossman Almhimed Alwarde’nin 27 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00 sıralarında uyuşturucu suçundan dolayı Atatürk Meydanı Karakolu hücrelerinde tutuklu bulunan arkadaşlarına içerisine 8 adet hap koydukları adana dürüm götürdüklerini söyledi. Polis, haplı dürümleri görevlilere veren Hamid ve Alwarde’nin kısa sürede fark edilerek yakalandıklarını ifade etti.

Polis memuru, hücre görevlileri tarafından kebabın içerisinde bulunan hapların tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, Aalaa Hamid ve Ossman Almhimed Alwarde’nin teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Hamid ve Alwarde’nin 5’er bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.