2 ayda yargı

Lefkoşa’da bir gecede iki ayrı eve girerek birinden 18 bin liralık telefon çalan Nijerya uyruklu Joel Blessing Williams dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Hırsızlık suçunun yanı sıra ülkede kaçak yaşam sürdüğü de ortaya çıkan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiği ancak son bir yıldır kaydını yenilemediği öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 24 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.20 sıralarında Lefkoşa’da bir şahsa ait eve pencereden girerek iPhone 12 Promax marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan şikâyet üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ve çalınan cep telefonunun tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada olay anında giymiş olduğu kıyafetler ve sırt çantasının emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, ayrıca başlatılan soruşturma sonucu zanlının aynı gece saat 00.45 sıralarında da Lefkoşa'da başka bir ikametgâhın bahçe kısmına girerek mülke tecavüz suçunu işlediğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, yapılan muhaceret araştırmasında zanlının 14 Eylül 2021 tarihinden beri KKTC'de izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek teminat talep etti.

Mahkeme ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.