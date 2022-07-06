Biri devlet diğeri özel

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintileri dün de devam etti. Bazı bölgelerde saatlerce devam eden kesintiler, aşırı sıcak altında bunalan vatandaşlardan sert tepki gördü. Solunum cihazına bağlı vatandaşların yaşadığı sıkıntılar, sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirildi; yetkililere öfke mesajı yağdı.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’den yakıt geleceğini ve sorunun çözüleceğini açıklarken; özel şirket AKSA’nın son iki günde KKTC’nin tümüyle karanlıkta kalmasını önlediği ortaya çıktı.

AKSA bir yandan 7 jeneratörünü de çalıştırarak günde 135 megawat elektrik üretirken, diğer yandan Teknecik’teki santrallere akaryakıt sevkiyatı yaparak bazı jeneratörlerin üretime geçmesini sağladı.

AKSA’nın sadece 35 personel ile KKTC’nin elektrik ihtiyacının neredeyse yarısını karşıladığına ilişkin haberler de kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.



Özbaflı kişisel vurgunları sordu

Diğer yandan Çalışma eski bakanlarından Hasan Özbaflı “Cevap verecek bir Allah’ın kulu yok mu?” başlıklı açıklamasında, yetkililere önemli sorular yöneltti. Kapowership yüzer santralinin KKTC yetkililerine sunduğu teklifi anımsatan Özbaflı şöyle dedi:

“15 Haziran 2022 tarihinde Hükümete ve Kıb-Tek Yönetim Kuruluna Karpowership Yüzer Santralı’nın verdiği yazı ile aşağıdaki koşullarda elektrik verme teklif edilmiştir.

1. Verilecek elektriğin fiyatı Kıb-Tek maliyetinin çok altında olacak.

2. Enerjinin kalitesi Uluslararası Standartlara uygun olacak ve ülkeye herhangi bir çevre kirliliği getirmeyecek.

3. İstenilen miktarda enerji verilecek.

Soruyoruz:

1. Bu teklif hala geçerli olduğu halde ülkemizde yapılan enerji işkencesinin nedeni nedir?

2. Böylesine büyük bir kaos varken Maliye Bakanının 10 gün ülkeyi terk ederek Umre’ye gitmesine Başbakan izin verdi mi?

3. Kaosa son vermek amacı ile Karpowership’ten enerji almayı düşünüyor musunuz?

Düşünmüyorsanız çözümünüz nedir?

4. Güney Kıbrıs'tan elektrik alıyor musunuz? Kaça alıyorsunuz?

5. Yüzer Santraldan enerji alınmamasının arkasında büyük kişisel vurgunlar var mı?



Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 10:13