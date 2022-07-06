Akraba çetesi

Güngör’de faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinin avlusundan 3 bin 300 liralık hurda çaldıktan sonra kayıplara karışan Hasan Topaloğulları ile Hüseyin Topaloğulları da yakalandı.

İş yeri çalışanları tarafından fark edilerek kaçmaya çalıştıkları esnada çıkmaz sokakta köşeye sıkıştırılan Cemaliye Topaloğluları ile Meryem Topaloğluları’nın ardından tutuklanan 2 zanlı da dün diğerleriyle birlikte mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların 3 Haziran’da Gaziköy’de meydana gelen hırsızlık olayı ile de bağlantılarının belirlendiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 1 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00 sıralarında henüz kimliği tespit edilemeyen erkek 2 şahıs ile birlikte Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliğinin avlusuna çevre tellerini bastırarak girdikten sonra, 3 bin 300TL değerinde bin 320 kilo hurda demir ve trapez saçlarını çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların hırsızlık yaptıkları esnada işyeri çalışanları tarafından görülmeleri üzerine olay mahallinden aldıkları malzemeler ile kaçtıklarını anlattı. Polis, iş yeri çalışanları tarafından zanlıların Hamitköy'de çıkmaz bir sokakta kaçmalarının engellendiğini açıkladı.

Polis, olay yerine çağrılan ekiplerin Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları’nı suçüstü hali gereği tutukladıklarını belirtti. Polis, Hasan Topaloğluları ve Hüseyin Topaloğluları’nın ise kaçtığını söyledi.

Polis, aranan şahıs ilan edilen 2 zanlının önceki gün tespit edilerek gözaltına alındıklarını açıkladı.

Polis memuru, olay yerinde bulunan JK 920 plakalı Isuzu Van araç ve içerisinde sirkat edilen hurda ve trapez saçların emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların 3 Haziran’da Gaziköy’de meydana gelen hırsızlık olayı ile de bağlantılarının belirlendiğini anlattı.

Polis, temin edilmesi gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ifade ederek, zanlıların poliste 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Cemaliye Topaloğluları ile Meryem Topaloğluları’nın avukatı Doğa Zeki, talep edilen süreye itiraz etti.

Mahkeme, Cemaliye Topaloğluları ile Meryem Topaloğluları’nın bir gün, diğer 2 zanlının ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.