Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Girne bölgesinde son 3 ayda 13 ayrı evden hırsızlık yapan Mateo Prenga hakkındaki soruşturma sürüyor.

Ozanköy’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanan ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan zanlı dün ek süre talebiyle yeniden duruşmaya çıkarıldı.

Duruşmada zanlının yakaladığı esnada üzerinde el feneri, 2 bin 600 Dolar,500 Euro, 12 Singapur parası ve 160 TL bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2022 yılı Nisan-Haziran ayları arasında Girne bölgesinde meydana gelen 13 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 1 Temmuz 2022 tarihinde Ozanköy'de tespit edildiğini söyledi. Polis, meydana gelen hırsızlık vakalarıyla ilgili incelenen kamera görüntülerinde zanlının görüldüğünü belirtti. Polis, tutuklanan zanlının tasarrufunda bulunan 2 bin 600 Dolar,500 Euro, 12 Singapur parası ve 160 TL nakit paranın emare alındığını söyledi.

Yüklü miktarda para çaldı

Polis yapılan soruşturma sonucu zanlının 16 Mayıs 2022 tarihinde H.A.’ya ait ikametgahtan 2 bin 600 TL, 180 Euro ve 600 Dolar ile muhtelif ziynet eşyalarını, J.P.’ye ait ikametgah içeresinden 400 Euro ve 800 TL, Batuhan B.’ye ait ikametgah içerisinden toplam 10 bin 500 TL, A.A’ya ait ikametgah içerisinden 650 Dolar, T.Ö.’ye ait ikametgah içerisinden 7 bin TL ile bir adet playstation 4 ve Samsung Gear S3 marka akıllı kol saati, B.S.’ye ait ikametgahtan toplam 59 bin TL, 600 Euro ve 500 Sterlin nakit paraları, C.A.’ya ait ikametgah içerisinden bin Euro ve 8 bin 500 TL, İ.Ö.’ye ait ikametgah içerisinden bir adet çocuk kamerası, M.H.’ye ait ikametgah içerisinden bin 600 TL, 150 Euro, 100 Sterlin ve 50 Avustralya Doları, M.ER.’ye ait ikametgah içerisinden 25 Euro, 230 Sterlin ve 2 bin 400 TL, H.Y.’ye ait ikametgah içerisinden 4 bin 350 TL, 600 Dolar ve 450 Euro çaldığına dair tespit yapılığını açıkladı.

Polis, zanlının geceleyin hırsızlık olaylarında kullandığı el feneri ile bazı kıyafetlerinin de emare alındığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, 4 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.