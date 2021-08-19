Biri patron ikisi çalışan

Lefkoşa’da geri dönüşüm için toplanan 240 lira değerindeki kartonları çaldıkları iddia edilen patron ile çalışanları tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada, Erbil Eğri’ye ait kartonları çalan zanlılardan Kaya Önder Tosun’un işletmeci, Randolph Sensee Cole ve Austin B Miller’in ise onun çalışanları olduğu belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 17 Ağustos 2021 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da bir süpermarketin park yerinde bulunan Erbil Eğri'ye ait tel kafes içerisinde geri dönüşüm için toplanan 240 TL değerindeki kartonların Kaya Önder Tosun, Cahit Subaşı, Randolph Sensee Cole ve Austin B Miller tarafından çalındığını söyledi.

İzinleri araştırılacak

Polis, Erbil Eğri ile işletmeci Kaya Önder Tosun’un arasında sözleşme bulunduğu iddialarının olduğunu, belge ile izinlerin araştırılacağını anlattı. Polis, zanlıların soruşturmaya etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.