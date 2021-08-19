Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, geçtiğimiz hafta sonu 48 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Libya uyruklu Ali Fatih Ahmet Abdullah hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 14 Ağustos 2021 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Arkın, ihbar üzerine harekete geçtiklerini, zanlıyı sosyal konutlar bölgesinde tespit ettiklerini belirtti.

Polis memuru Arkın, zanlının elinde bulunan poşet içerisinde 48 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 25 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.



