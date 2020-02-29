Hasar büyük

Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, hastaların tahliyesinin doğru ve zamanında yapılmasıyla çok büyük bir facia önlendiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yangın çıkan Devlet Hastanesinde soğutma çalışmalarının ardından inceleme yaptı.

Pilli incelemenin ardından yaptığı açıklamada, yangının yoğun bakım, kalp-damar cerrahisi, ameliyathane ve anjiyo bölümünde, “hastanenin kalbi olan yerde” hasara yol açtığını ifade etti.

İtfaiye, halk, doktor, hemşire ve sivil savunma ekiplerinin, hastaları doğru bir zamanda tahliye ederek çok büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Pilli, “Çok büyük bir facia önlenmiş oldu” dedi.

İki hastanın tahliye edildikten sonra kaybedilmesinin kendilerini çok derinden üzdüğünü kaydeden Pilli, yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye’den heyet geliyor

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangınla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Akşam saatlerinde bakanlıkta gerçekleşen toplantıda Pilli açıklamalarda bulundu.

Pilli, hastanedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, bunun için yarın Türkiye’den teknik bir heyetin KKTC’ye geleceğini, çalışmalar tamamlanınca kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

Pilli, hastanede kimyasal bir kalıntı olmadığını da açıkladı.