İşte bizim hikayemiz

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük hastanesi olan ve yıllara meydan okuyan Dr. Burhan Nalbantoğlu dün sabah büyük bir felaketle yüzleşti. Hastanenin kardiyoloji servisi anjiyo odasındaki kapıların aşırı derecede ısınmasıyla meydana gelen yangın sonrasında 300’e yakın hasta kâbus yaşadı. Bazı hastalar sedyelerle bina dışına çıkarılırken, bazı hastalar yangın merdivenlerini kullanarak kendini dışarı attı.

Yangın sonrasında hastalar ve hasta yakınlarının yanı sıra sağlık görevlileri de büyük bir panik yaşadı. Kimisi gözyaşı döktü, kimisi hayatta kalmak için Allah’a dua etti. Adeta bir savaş alanını andıran görüntüler karşısında üzüntüsünü dile getiren vatandaşlar “Tüm bu yaşadıklarımız 40 yıllık ihmallerin ve sorumsuz yönetim anlayışının bir sonucudur” dedi.

Ülkede büyük üzüntü yaratan yangın, başta hastane personeli olmak üzere çeşitli birimlerin özverili çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Hastanedeki tüm hastalar başka hastanelere taşındı. Yangın nedeniyle kriz masası kuruldu, hastanede hareketli saatler yaşandı. Ülkenin amiral gemisinde meydana gelen yangın bazı soruları da beraberinde getirdi. Hastanede yangın alarmı olmadığı gibi, yangın tüp ve hortumlarının da kullanım dışı olduğu iddia edildi.

Korku, panik, gözyaşı…

Geride büyük iz bırakan yangın, 06.45’te Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo bölümünde başladı. Yangının bir kablonun ısınması sonucu çıktığı belirtildi.

Yangın nedeniyle hastane bölgesinden, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Halk arasında tedirginlik yaratan dumanları görenler hastaneye akın etti. Başta sağlık çalışanları ve tedavi gören hasta yakınları hastaneye koştu.

İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı ve askeri birimler yangını kontrol altına almaya çalışırken, bir yandan da öncelikli olarak yatılı servislerdeki hastalar özellikle doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yoğun ve hızlı çabalarıyla güvenli şekilde tahliye edildi.

Diğer devlet ve özel hastanelerin ambulansları da seri şekilde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne geldi ve hastalar diğer hastanelere taşındı.

Hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarından bazıları yaşanan facia karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Hastane önü mahşer meydanına döndü

Mahşer meydanına dönen hastane önünde bekleyen hastaların yaşadığı korku yüzlerinden okunurken,

Cumhurbaşkanı, Başbakan, bazı bakanlar, milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı da yangın nedeniyle hastaneye giderek incelemelerde bulundu.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarının saatlerce devam ettiği sırada siyasiler ve bürokratlardan oluşan kriz masası, gelişmeleri yönetti.

Hastanedeki yangın söndürme sırasında görev başında olan ve olmayan birçok doktorun hastaneye koşarak geldiği gözlemlendi.

Gazetecilerin canlı yayınlarla ve haberlerle duyurduğu yangınla ilgili gelişmeler, kamuoyunda endişeyle ve ilgiyle izlendi. Hastanede laboratuvar başta olmak üzere bazı bölümler ise hizmetlerini sürdürüyor.

Yangın alarmı yok, tüpler boş iddiası

Öte yandan ülkenin amiral gemisinde meydana gelen yangın bazı soruları da beraberinde getirdi. Hastanede yangın alarmı olmadığı gibi, yangın tüp ve hortumlarının da kullanım dışı olduğu iddia edilirken, Sağlık Bakanlığı’nın açıklama yapması bekleniyor.