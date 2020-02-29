Mehmetçik ağladı

Hüseyin ÇİÇEK

Kalp hastası olarak dünyaya gelen ve önceki gün tedavi gördüğü İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybeden 7 yaşındaki minik Berke’nin cenazesi, dün sabah KKTC’ye getirilerek, köyü Mehmetçik’te toprağa verildi.

Mehmetçik Köy Camii’nde geçekleştirilen cenaze törerine, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’de katılırken, birçok siyasi parti çelenk gönderdi. Minik Berke’nin ailesi cenaze töreni boyunca gözyaşı dökerken, köy sakinleri “Daha çok küçüktü, yazık oldu” diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Minik Berke’nin cenazesi, öğle namazının ardından Mehmetçik Köy Kabrsitanlığı’na defnedildi.