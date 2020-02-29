İlk yardım

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yangın nedeniyle ciddi hasar gören Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi için yardım kampanyası başlatıyor.

Hastanenin yeniden hayat bulabilmesi için ilk etapta Vakıflar İdaresi’nden 1 milyon TL bağış yapılacak.

Diyalog muhabirine bilgi veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, 1 milyon TL’lik yardımın yanı sıra Vakıflar İdaresi’nin tanesi 42 bin Euro olan 5 adet ambulans alıp hastaneye bağışlayacaklarını açıkladı.

Vakıflar İdaresi’nin bağışları dışında “Hastanemiz için hep birlikte” sloganıyla bir kampanya başlatacaklarını da açıklayan Benter, “Tüm halkımızın kampanyaya duyarlı olacağından eminim” diyerek herkesi katkı koymaya davet etti.

Vakıflar İdaresi yetkilileri ile hükümet yetkililerinin bu sabah 09.30'da Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklamasıyla kampanyayı duyuracağı kaydedildi.