İki şehidimiz var

Onur ULAĞ

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın nedeniyle tahliye edilen hastalardan 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar ile 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu hayatını kaybetti.

Verilen bilgiye göre, çıkan yangın sırasında hastanede yoğun bakım servisinde yatılı tedavi gören

74 yaşındaki Asım Uyguroğlu, tahliye edildiği Yakın Doğu Hastanesi’nde öldü.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki yangın nedeniyle diğer hastanelere sevk edilen hastalar arasında yer alan 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar’ın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı, YDÜ Hastanesi'ne sevk edilen Kalaycılar’ın da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kalaycılar 62 yaşında, koah hastasıydı

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Kalaycılar bir buçuk aydır hastanede tedavi görüyordu. Yangından bir gün önce ayağından ameliyat olan Kalaycılar’ın koah tedavisi gördüğü, durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kalaycıların beş yaşında küçük bir kızı olduğu kaydedildi.

Erdoğan Kalaycılar’ın cenazesinin yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.

Uyguroğlu, Pınarlı’da uğurlanacak

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gören ve yangın sırasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilen 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu da hayatını kaybetti. Uyguroğlu’nun geçtiğimiz Cuma günü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne yatırıldığı ve koah teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenildi. Asım Uyguroğlu’nun cenazesi bugün Pınarlı köyünde kılınacak öğle namazına müteakip Pınarlı köy mezarlığında toprağa verilecek.