Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün sabah çıkan yangından etkilenen 42 hasta ve 11 bebeğin nakledildiği Yakın Doğu Hastanesi’ni ziyaret ederek hastaların durumuyla ilgili bilgi aldı.

Başbakan Ersin Tatar ve YDÜ Hastanesi yönetimi basın toplantısı düzenleyerek, hastalar hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

Başbakan Ersin Tatar, aldığı bilgiye göre devlet hastanesinde anjiyo bölümünde kabloların ısınmasından dolayı yangın çıktığını ve hastanenin dumanla dolduğunu ifade ederek, bundan dolayı hastaların tahliye edildiğini kaydetti.

Tatar, hastaların tedavilerinin devam ettiğini belirterek, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altında olan 42 hasta ve 11 de bebek bulunduğunu kaydederek, erken doğum nedeniyle hastanede bulunan bu bebekler ve YDÜ’ye tahliye edilen hastaların bakımlarının en iyi koşullarda devam ettiğini söyledi.

İki hastanın da Girne Üniversitesi Hastanesi’ne tahliye edildiğini vurgulayan Tatar, üzüntülerini dile getirdi.

Kolan Hastanesi’ni de ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının ardından 22 hastanın sevk edildiği Kolan Hastanesi’ni ziyaret ederek, durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, burada konuşmada, sevk edilen hastaların tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Hastanede, yangının hemen ardından gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydeden Tatar, başhekim, doktor ve hemşirelere teşekkür etti.