Bu acılar ders niteliğinde

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yangın çıkan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve hastane yetkililerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra basına açıklamalarda bulundu.

Mustafa Akıncı, hastanedeki yangınla ilgili, böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için çok daha tedbirli, ihtiyatlı olunması gerektiğine işaret ederek, “bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğindedir” dedi.

Askerin, doktorların, sivil savunmanın, itfaiyenin, tüm çalışanların el birliği ve gayreti ile bu yangının söndürüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, herkese ve bütün hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için çok daha tedbirli, ihtiyatlı olunması gerektiğini söyleyen Akıncı, “Bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğindedir” dedi.

Anastasiadis’ten yardım teklifi

Öte yandan Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangınla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Rum lider, ihtiyaç olması durumunda hastaların güneydeki hastanelere nakli konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ettiği Rum lidere, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bu konuyla ilgili yangının başlamasının ardından diyalog içinde olduğunu belirterek, ihtiyaç olması durumunda gerekli irtibatın kurulacağını belirtti.