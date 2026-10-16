Elektrik maliyeti düşecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile doğal gaz projesinde çalışmaların başladığını açıkladı. Üstel, projenin iki yılda tamamlanmasını ve elektrik maliyetlerinde yüzde 50’ye varan indirim sağlanmasını hedeflediklerini söyledi. Üstel, 6 Aralık’ta yapılacak genel ve yerel seçimlerden UBP’nin daha güçlü çıkacağını belirtti. Üstel, “6 Aralık’ta hem belediyeyi kazanacağız hem milletvekili sayımızı artıracağız. Türkiye ile birlikte istikrar ve hizmete devam edeceğiz” dedi. UBP’den yapılan açıklamaya göre Üstel, Dörtyol ve Korkuteli’nde halkla buluşarak, 6 Aralık seçimlerine ilişkin mesajlar verdi. Siyasi istikrarın devamının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Üstel, UBP’nin hem genel hem de yerel seçimlerden güçlü çıkacağını söyledi.

“Bizim gayemiz halkımız, derdimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yolumuz Anavatan Türkiye’dir” diyen Üstel, yeni dönemde daha büyük projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Türkiye ile doğal gaz projesinde çalışmaların başladığını açıklayan Üstel, projenin iki yılda tamamlanmasını ve elektrik maliyetlerinde yüzde 50’ye varan indirim sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

“Gençlere ve ailelere destekler artacak”

Gençlere konut ve kırsal kesim kredileri, kadınlara yüzde 100, gençlere yüzde 80 prim desteği sağladıklarını hatırlatan Üstel, çalışan annelere kreş desteği, çocuk ürünlerine vergi avantajı ve gençlere yeni teşvik müjdesi verdi.

“CTP hayal kuruyor, biz projelerimizle konuşuyoruz”

CTP’yi eleştiren Üstel, geçmişte Türkiye ile mali iş birliği protokolü dahi imzalanamadığını söyleyerek, “Onlar vaatlerle, biz eserlerimizle konuşuyoruz” dedi.

Belediyeler Reformu ile yerel yönetimleri güçlendirdiklerini belirten Üstel, belediye başkan adayı Hasan Adahan’a destek istedi.

Üstel, “6 Aralık’ta hem belediyeyi kazanacağız hem milletvekili sayımızı artıracağız. Türkiye ile birlikte istikrar ve hizmete devam edeceğiz” dedi.

