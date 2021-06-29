Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI. Hibe Programı altında finanse edilen, “Herkes için Sanat” projesi kapsamındaki “heykel rezidansı” etkinliğinin tanıtımını gerçekleştirdi.

“Heykel Rezidansı” projesi kapsamında sanatçılara yapılan açık çağrı sonucunda yarışmayı kazanan sanatçılar; Dize Kükrer, Eda Zeybel- Gönen Karagil-Nurtane Karagil, Naz Atun ve Sinem Akın oldu.

Seçilen sanatçılar, gelecek 3 hafta boyunca Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda heykellerini yapacak, tamamlanan heykeller ise kalıcı olarak park içerisinde sergilenecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) işbirliğinde, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin kısmi sponsorluğunda gerçekleşecek projeyi ve Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın dönüşümünü izlemek isteyenlerin bu süre boyunca parkı ziyaret edebileceği, sanatçıları yakından tanıma fırsatı elde edebileceği veya EMAA’nın sosyal medya hesaplarından takip edebileceği belirtildi.

Harmancı, sanatçıları kutladı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, projenin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Harmancı, EMAA ile uzun süredir beraber çalıştıklarını, Kamusal Alanda Sanat Çalıştayı’nı beraber gerçekleştirdiklerini ve şimdi de Çalıştay sonuçlarını uygulamaya koyduklarını söyleyerek, seçilen sanatçıları kutladı.

Harmancı, kamusal alanda sergilenecek sanatın belli tartışmaları de beraberinde getireceğine ve herkesin bu sanat eserlerinden farklı çıkarımları olacağına işaret ederek, bu tartışmaların demokrasiyi tetikleyeceği ve interaktif bir ortam yaratacağını kaydetti.

Docherty: Proje meyvelerini verdi

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty de yaptığı konuşmada, iki yıldan biraz daha uzun bir zaman önce başlayan projenin meyvelerini verdiğini görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, projenin Lefkoşa’da çevrenin iyileştirilmesine mütevazı ama gerçek bir katkısı olacağını söyledi.

Docherty, AB’nin 273 bin Euro’nun biraz üzerinde maddi katkıda bulunduğu projenin, sanatı hayatın bir parçası haline getirmeyi amaçladığını belirtti.

Şonya, halkı parka davet etti

EMAA Eş Başkanı Zehra Şonya da, proje hakkında bilgi vererek, projenin kamusal alanda kalıcı sanat eserlerinin Lefkoşa’ya kazandırılması aktivitesi olduğunu belirtti.

Şonya, seçilen 4 sanatçının kadın ve genç yaşlarda olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, 1 ay boyunca sürecek heykel çalışmalarını izlemek için halkı parka davet etti.