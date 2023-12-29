Bisikletli sürücüye çarpan Hüseyin Bal'a ek tutukluluk

Lefkoşa’da 25 yaşındaki Gabriel Shımata Kasongo’ya çarparak ölümüne neden olan sürücü yaşındaki Hüseyin Bal yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis Çavuşu Yusuf Özenci mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Kasım 2023 tarihinde, saat 23.45 raddelerinde, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi boyunca MP 468 plakalı salon aracı süratli bir şekilde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinden sürüş ehliyetsiz ve 98 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce doğu istikametine doğru zanlının, seyrettiği yol üzerinde bulunan Citrioen trafik ışıklarına yaklaştığı sırada dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiği esnada, önünde aynı istikamete doğru soldan birinci şerit içerisinde bisiklet ile seyreden Gabriel Shımata Kasongo’ya çarptığını söyledi.

KASONGO 3 METRE HAVALANIP, 56 METRE UZAYA SAVRULDU… ARAÇ ÇARPMA NOKTASINDAN 105 METRE SONRA DURABİLDİ

Polis, çarpmanın etkisi ile Kasongo’nun 3 metre havalanıp, 56 metre uzaya savrulduğunu belirtti. Polis, aracında çarpma noktasından 105 metre sonra durabildiğini açıkladı. Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

ARACIN AŞIRI SÜRATLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis, kazayla ilgili kamera görüntülerinin izlendiğini, aracın aşırı süratli olduğunun görüldüğünü ancak kesin hız limitinin yapılacak araştırmadan sonra belli olacağını açıkladı. Polis, kazanın oluşmasındaki en büyük etkenin zanlının şerit değiştirmesi olduğunu kaydetti.

7 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK

Soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Hüseyin Bal’ın 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.