Demokrasi örneği

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV'de katıldığı programda diğer adaylara ve program sunucusuna feslikan ile Kıbrıs geleneksel kapılarını yansıtan tablo hediye etti.

Yapılan açıklamada, hediyelerin “dünyanın kapılarını açma” mesajı verdiği kaydedildi.

Seçimin huzur ve hoşgörü ortamında geçmesi temennisinde bulunan Erhürman, "Doğrusu demokrasidir, doğrusu dostluktur, doğrusu barıştır" dedi.

“Seçimden sonra tüm taraflarla diyalog”

Türkiye ile ilişkilerde en sıkıntılı dönemin yaşandığını, durumun yönetilemeyen bir ilişki haline geldiğini söyleyen Erhürman, “İrade Lefkoşa’dadır, özne Kıbrıs Türk halkıdır. Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihi varoluş, özne olma, kendi iradesine sahip çıkma tarihidir” dedi.



İki ülke arasında konuşma olanağı ortadan kalkmışsa, bunu doğru zemine oturtup, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları doğrultusunda diyalog başlatılması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Bugünkü durumdan memnun değilim, çünkü Kıbrıs Türk halkının çıkarları zedelendi. O yüzden19 Ekim’den sonra tüm taraflara diyalog çağrısı yapacağım” dedi.

“Maraş konusu da BM ile istişare edilmeli”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 5’li konferans toplamasını ve müzakerelerin yeniden başlaması beklentisini de yorumlayan Erhürman, müzakerelerle eş zamanlı olarak Maraş’ın açılması çalışmalarının başlatılması, doğal gaz çalışmalarının ele alınması, Yeşil Hat Tüzüğü, Doğrudan Ticaret Tüzüğü ile ilgilenmek gerektiğini söyledi.

“Bu adada biz de varız, görmezden gelinemeyiz”

Seçilmesi halinde, müzakere olsun diye müzakere yapmayacaklarını söyleyen Erhürman, bir an önce çözüm için müzakere istediklerini vurguladı ve “Siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlığın 5’li konferansta ilkesel düzeyde anlaşılması ve görüşme sürecinin planlanmasını istiyoruz” dedi. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden müzakere masasının da etkilendiğini söyleyen Erhürman, “Bu ada bizim de adamızdır. Biz bu adada varız, kimse de bizi görmezden gelemez” dedi.

19 Ekim için iddialı mesaj

İradeye sahip çıkmanın yolunun kendi ayakları üzerinde durmaktan geçtiğine dikkati çeken Erhürman, “Son dönemde yaşananlar bu hedefe yaklaştıracağı yerde, maalesef bizi uzaklaştırmaktadır. Ben 19 Ekim’den sonra ilk olarak ekonomi konusunda Bakanlar Kurulu’na başkanlık edeceğim. Çünkü Anayasa’nın 5’inci maddesi hükümet ile birlikte bana bu yetkiyi veriyor” dedi.