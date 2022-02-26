Biz kirletiyoruz onlar temizliyor

Ülkemizde yaşayan yabancılardan oluşan “Temiz Ada” isimli gönüllüler grubu, duyarsız kişiler tarafından çevreye atılan çöpleri toplamaya devam ediyor. Gazimağusa, Boğaziçi ve İskele bölgesinde sahil, piknik alanları ve çevredeki çöpleri toplayan gönüllüler, yaz kış, soğuk sıcak demeden çevre temizliğine katkı koyuyor. Sahillerde, piknik yerlerinde duyarsız kişiler tarafından atılan çöpleri toplayan ve atık alanlarına bırakan gönüllüler, son olarak Yeni Boğaziçi Belediyesi ile birlikte Salamis Ormanı, St. Barnabas Çemberi ve Sea Side bölgesinde temizlik yaptı. Gönüllüler grubu 80 poşet çöp toplarken, doğaya saygı çağrısı yaptı. İnsanların doğaya duyarlı davranmasını isteyen gönüllüler, herkesi çevreyi temiz tutmaya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022, 11:02