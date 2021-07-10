BMW kül oldu

Girne- Lefkoşa anayolunun Ciklos mevkiinde dün seyir halinde bulunan BMW marka aniden alev aldı. Araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Polisten verilen bilgiye göre; yangın dün saat 15.45 sıralarında, Girne- Lefkoşa Anayolunun Ciklos mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan Emine Tayfunsel'e ait BMW marka araç aniden alev aldı. Sürücü dumanları fark ederek, araçtan erken çıkarken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ancak yangın sonucu araç tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin soruşturulduğu bildirildi.