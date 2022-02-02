‘Bohçacı’ yakalandı

Suna ERDEN

Girne bölgesinde bohçacılık yapan Nasibe Serdar, mal satmaya gittiği Ozanköy’deki müşterisinin evinden para çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, 17 Ocak 2022 tarihinde turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı açıklandı.

Duruşmada detayları aktaran polis, zanlının 31 Ocak 2022 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, iş amacıyla Ozanköy’de yaşayan K.S. isimli bir şahsın evine gittiğini söyledi. Polis, zanlının ev sahibinin mutfağa gitmesini fırsat bilerek, salonda içerisinde 900 lira bulunan cüzdanı çaldığını ifade etti. Zanlının kısa bir süre sonra evden çıkıp yürüyerek gittiğini ifade eden polis, K.S. isimli şahsın şüphelendiğini ve zanlının peşinden gittiğini açıkladı.

Polis, K.S’nin zanlıya, ‘Paramı çaldın, geri ver” dediğini, bunun üzerine Nasibe Serdar’ın çantasından 900 lira çıkarıp verdiğini ifade etti

Olayın bildirilmesi üzerine gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada çalınan cüzdanın bulunduğunu ifade eden polis, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Cüzdan üzerindeki parmak izlerinin inceleneceğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis, zanlının 17 Ocak’ta 60 günlük vizeyle ülkeye geldiğini, turist statüsünde bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalanması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.