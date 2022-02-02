İstanbul’a uçamadı

Ercan Havaalanı’nda görevlilere sahte PCR testi ibraz eden Adefoların Agnes Ojo ile suçla bağlantılı İbrahim Olalekan Giwa tutuklandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, Ojo’nun tarihi değiştirilmiş testle çıkış yapmak istediği belirtildi. Tutuklanan zanlının ifadesinde test kâğıdındaki tarihi erkek arkadaşı Giwa’nın değiştirdiğini söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, İstanbul’a gitmek için önceki gün Ercan Havalimanı'na giden zanlının 28 Ocak’ta yaptırdığı negatif sonuçlu PCR test sonucunu dijital ortamda değiştirerek, 31 Ocak 2022 tarihinde yapılmış gibi gösterdiğini söyledi. Polis, zanlının sahtelediği test sonucunu Ercan’da yer hizmetlerinde görevli bagaj işlemlerini yapan personele ibraz ettiğini açıkladı. Polis, testin sahte olduğunun anlaşılması üzerine zanlının Ercan’da tutuklandığını ifade etti. Sorgulanan zanlının test sonucunu erkek İbrahim Olalekan Giwa'nın değiştirdiğini söylediğini aktaran polis, whatsapp üzerinden gönderdiğini öne sürdüğünü belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.