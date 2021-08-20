Bolatçıoğlu MOBESE’ye takıldı

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da Çağlar Yüksel’in darp edilmesiyle ilgili tutuklanan Mahmut Şimşekatan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yapılan soruşturma sonucu Şimşekatan’ın darp suçunu işlediğine dair delil bulunamadı. Zanlı soruşturmanın ardından dün mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Girne’de tutuklanan ve aracında silah ile mermi bulunan Okan Bolatçıoğlu ise dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Demirhan'da ikamet eden Çağlar Yüksel’in 2 Ağustos 2021 tarihinde

2 erkek şahıs tarafından sopayla darp edildiğini anımsattı.

Başına sopa ile vurulan Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı için müşahede altına alındığını belirtti. Polis, olayla ilgili tutuklanan Mahmut Şimşekatan’ın aleyhinde yeterli şahadet olmadığından serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, 13 Ağustos tarihinde tutuklanan Okan Bolatçıoğlu’nun aracında yapılan aramada silah, mermi ve demir cop bulunduğunu anımsattı.

Yüksel’in olduğu mekanın önünden geçmiş

Polis, MOBESE kayıtlarını incelediklerini, Okan Bolatçıoğlu’nun olay günü Çağlar Yüksel’in olduğu mekanın önünden ve park halindeki aracının yanından geçtiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, ayrıca GSM operatörlerinden alınan telefon dökümünde de zanlının bölgede olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirttiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının olayla bağlantısı olabileceğine vurgu yaparak, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.