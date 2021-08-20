Mehdi uçtu

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Ozanköy’de alkolün etkisiyle bir restoranda olay çıkaran, gözaltına alındığı esnada “Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak” sözlerini sarf eden Matin Mehdi İngiltere’ye gönderildi. Geçtiğimiz gün sarhoşluk ve rahatsızlık verme suçlarından mahkemeye çıkarılan ve hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan zanlının eşinin İngiltere’den geldiği ve Mehdi ile birlikte geri döndüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Zanlı 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 21.00 sıralarında Ozanköy’de bir restoranın içerisinde 127 miligram alkolün tesiri altında olduğu sırada kendisine içki verilmediği gerekçesiyle bağırıp, çağırıp çevreye rahatsızlık vermişti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı, “Bu akşam uçuşum vardı. Allah bana uçağa binmememi söyledi. Ben de o yüzden uçağa binmedim. Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak” sözlerini sarf etmişti.