Bölge halkı heyecanlı

Hüseyin ÇİÇEK

Yaklaşık yarım asır kapalı kaldıktan sonra bir bölümü geçtiğimiz yıl ziyarete açılan Kapalı Maraş’ta yeni bir altyapı çalışması başlatıldı.

Pilot bölge olarak belirlenen alanda teller kaldırılırken, yakın zamanda ziyaret edilebileceği belirtildi. Maraş’ın yeni kısımlarının ziyarete açılacak olması bölge halkı tarafından heyecanla karşılandı.

Yol, elektrik, drenaj çalışmaları yapılıyor

Gazimağusa Belediyesi, Polat Paşa Bulvarı ile Ermu Caddesi’nin bittiği yere kadar olan bölgede yol, elektrik ve drenaj çalışmaları başlattı.



Kapalı Maraş’ta, Bakanlar Kurulu’nun Temmuz 2021’de aldığı kararla asker kontrolünden, sivil idareye devredilerek pilot bölge olarak belirlenen yüzde 3 buçukluk alanda yol, elektrik ve yağmur drenaj gibi altyapı çalışmaları yapılıyor.Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Polat Paşa Bulvarı’ndan Bilal Ağa Mescidi’ne doğru giden yol üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.Belediyenin bulunduğu Polat Paşa Bulvarı ile Ermu Caddesi’nin bittiği yere kadar olan bölgede altyapı çalışmaları başlatıldığını söyleyen Başkan Arter, yol, elektrik, drenaj çalışmaları yapıldığını belirtti.Polat Paşa Bulvarı’ndan Bilal Ağa Mescidi’ne doğru giden bölgenin halkın kullanımına açılmadığını ve bölgeye iş araçları haricinde giriş yapılmadığını dile getiren Arter, çalışmaların tamamlanması ve güvenliğin sağlanmasının ardından bölgenin halka açılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.