Zanlı sayısı 4 oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda konuşmak için çağırdıkları Ünal Eroğlu’nu ciddi şekilde darp ettikleri, aracının tüm camlarını kırdıkları ve cep telefonunu çaldıkları öne sürülen Hasan Çuhadar ile Ahmet Uğur Gülsevener’in ardından iki kişi daha tutuklandı. Yapılan soruşturma sonucu Hasan Özkural ile Tolga Aşar’ın da Ünal Eroğlu’na yumruk atarak darp ettikleri belirlendi. Haklarında soruşturma başlatılan Özkural ile Aşar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılardan Gülsevener’in plastik boru ile Ünal Eroğlu'nu darp ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, darp olayının 12 Ekim 2021 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa' da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nin park alanında meydana geldiğini söyledi.



Polis, konuşmak için bir araya gelen Hasan Çuhadar ve Ünal Eroğlu'nun kavga ettiklerini belirtti. Polis, Çuhadar’ın Ünal Eroğlu’nu darp ettiğini ifade etti. Polis, daha sonra park alanında gelen Gülsevener’in de plastik boru ile Ünal Eroğlu'na gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.Polis, Hasan Çuhadar ile Ahmet Uğur Gülsevener’ın tutuklandığını, yapılan soruşturma sonucu Hasan Özkural ile Tolga Aşar’ın da Ünal Eroğlu’na yumruk atarak darp ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.Polis, Ünal Eroğlu'nun kaş kısmında kesi, sağ kulağında şişlik, sırtında da darp izleri oluştuğunu açıkladı. Zanlıların daha sonra Eroğlu'na ait aracın camlarını sert bir cisim ile kırarak Samsung A5 marka cep telefonunu çaldıklarını aktaran polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.