Bölgedeki gelişmeler mercek altında

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs'taki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, Türkiye ile KKTC'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumunun titizlikle güncellendiğini açıkladı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Güler, NATO'nun değişen güvenlik mimarisi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güler, Soğuk Savaş sonrası NATO'nun kriz yönetimi ve kurallara dayalı uluslararası düzene odaklandığını belirterek, ABD'nin Asya-Pasifik'e yönelmesi ve Avrupa'daki konvansiyonel kuvvetlerini azaltmasının, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini gerektirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile gerekli tedbirleri aldığını kaydeden Güler, Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barışın sağlanması için de tüm taraflarla diyalog içinde destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Kıbrıs adasındaki gelişmelere de değinen Güler, Türkiye'nin İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki faaliyetleri de dahil olmak üzere adadaki ve Doğu Akdeniz'deki tüm gelişmeleri yakından analiz ettiğini belirtti. Olası tehditlere karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam edildiğini vurgulayan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir."

Güler ayrıca, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarın korunması anlayışıyla Suriye yönetimiyle yakın koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerilimi artırmaya yönelik girişimlerinin ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda gerekli tüm tedbirlerin zamanında ve eksiksiz şekilde alındığını ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026, 09:52