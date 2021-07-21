47’nci yıl coşkusu

Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlandı. Tören ve etkinliklere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de katıldı.

Kutlamalar geçen yıldan bu yana, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapıldı.

Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri erkan, bakanlar, konuk bakanlar, iki ülkeden siyasi parti başkanları, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tören alanına intikal etmesinin ardından, töreni izlemeye gelen halkla ve törende bulunan öğrencilerle bayramlaştı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Tatar ve Tayyip Erdoğan’ın anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.

Halkın bayramı kutlandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda da tören düzenlendi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri erkan, bakanlar, konuk bakanlar, iki ülkeden siyasi parti başkanları, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Erdoğan, tören birliklerini denetleyip, halkın bayramını kutladı.

Tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanları karanfillerle karşılandı

Cumhurbaşkanları, tören alanına gelişte araçlarına atılan karanfiller ve araçlardan inerken alışlarla karşılandı.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ile donatılan tören alanında, geniş güvenlik önlemleri alındı, Covid-19 önlemlerine uyulmasına büyük önem gösterildi.

Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından halk dansları gösterisiyle devam etti ve resmi geçitle sona erdi.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi "Türk Yıldızları da tören sırasında tören alanı semalarından geçerek gösteri yaptı.