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İlk sırada Ruslar 

Güney Kıbrıs’a sadece Haziran ayında 184 bin turist gitti

İlk sırada Ruslar 
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  Ulaşım olanaklarını ve yurt dışındaki tanıtım kampanyalarını artıran Rum Yönetimi, pandemi öncesinde olduğu gibi turizmde ciddi bir yoğunluk yaşamaya başladı.

   Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Haravgi gazetesi, Haziran 2020 döneminde Rumların ağırladığı turist sayısının 9 bin 119 olduğuna dikkat çekerek; bu yılın aynı dönemindeki yabancı turist sayısının 184 bin 159 olarak kayda geçtiğini aktardı.
   Haziran ayında turist sayısında ilk sırayı 84 bin 400 kişiyle Rus turistlerin aldığını belirten gazete, ikinci sırada ise 13 bin 553 kişiyle İsrailli turistlerin geldiğini vurguladı.
   Ziyaretçi sayısındaki artışa rağmen, özellikle Baf bölgesinde bazı otellerin henüz yüzde 50 doluluğa ulaşamadığı kaydedildi. 


 

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 6 saat Önce

Turizmi bastırdığımız Kktc de maalesef geldigimiz nokta Burdur , artık hep başkalarının Turizm başarılarını konuşmakla meşgul olacağız!

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