Böyle mi olacaktı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta dramatik Türk filmlerini andıran bir olay meydana geldi. 2006 yılında sahte vekaletname düzenleyerek eşine ait mülkü ipotek gösterip bir bankadan yüksek miktarda kredi çeken 76 yaşındaki Recep Atılgan, 18 yıllık bir aradan sonra Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapislikle cezalandırıldı. Hayatının son yıllarını cezaevinde geçirecek olan Atılgan’ın, karar sonrasında büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü.

Atılgan’ın, hazırladığı sahte vekaletnameyi bir notere onaylattıktan sonra, bankadan 100 bin sterlin, 300 bin TL, 154 bin 690 Euro ve 546 bin 314 TL tutarında kredi çektiği belirtildi. Recep Atılgan’ın, bankadan çekilen kredilerle yatırım yapma amacında olduğu, ancak bunu başaramadığı iddia ediliyor.

Merkezi Cezaevine gönderilen Atılgan’ın, cezasının üçte birini çektikten sonra Şartlı Tahliye başvurusunda bulunabileceği öğrenildi.

23 davanın tümünden suçlu bulundu

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, “sahte vekaletname düzenleme, tedavüle sürme” başlıkları altında 23 davadan yargılanan Atılgan hakkındaki davayı dün karara bağladı.

Sanığın 5 yıl hapse mahkum eden heyet, kararında olguları aktardı.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 11 Ağustos 2006 tarihinde Lefkoşa’da bir noterde dolandırmak kastıyla ve yetkisi olmadan eşinin adına hazırladığı vekâletnameyi imzalayıp, mühürletip sahtelediğini söyledi. Yargıç, sanığın sahte vekaletnameyi bir bankaya vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü kaydetti.

Yargıç, sanığın 2006 yılında hazırladığı vekaletnameyle söz konusu bankadan 100 bin sterlin, 300 bin TL, 154 bin 690 euro, 546 bin 314 TL kredi temin ettiğini açıkladı.

Eşine ait malları ipotek etti

Yargıç, sanığın bankadan aldığı krediye karşılık eşi adına düzenlediği sahte vekâletnameyi kullanarak, eşinin adına olan taşınmaz malları ipotek verdiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın 14 Kasım 2008 tarihinde ise eşinin imzalamadığını bildiği halde tasdik memuruna giderek, başka bir vekaletnameyi mühürleterek, düzenlenmesine imkan sağlayıp sahtelediğini açıkladı. Yargıç, sanığın 2006 ve 2008 yıllarında hazırladığı sahte 2 adet vekaletnameyi 2008 yılında Tapu ve Kadastro Dairesine vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Ağır ceza yargıcı, sanığın 9 Ağustos 2010 tarihinde de sahte vekaletnameyle Şehir Planlama Dairesine başvurup, planlama onayı başvuru formunu eşi adına imzalayarak, sahte belge hazırladığını açıkladı. Yargıç, sanığın 9 Ağustos 2010 tarihinde hazırladığı sahte belgeyi ise Şehir Planlama Dairesinde memura vererek tedavüle sürdüğünü belirtti.

Ciddi menfaat elde etti

Yargıç, sanığın itham olduğu 23 davayı kabul ettiğini ifade etti. Sanığın işlediği suçlardan ciddi menfaat elde ettiğini belirten yargıç, 2006 yılında oldukça ciddi bir meblağ olan 100 bin sterlin, 300 bin TL, 154 bin 690 euro, 546 bin 314 TL kredi temin ettiğini ifade etti. Sanığın birden fazla kez aynı suçları işlediğine vurgu yapan yargıç, bankanın zararının sadece bir kısmını karşıladığını belirtti.

Yargıç, sanığın yaşını, sabıkasız oluşunu, davası görülünceye kadar geçen sürede herhangi bir suça karışmamış olmasını, bankanın zararının bir kısmını karşılamış olmasını lehine değerlendirdikten sonra 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024, 09:56